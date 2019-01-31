Недруги России «готовы поработать на раскол страны руками Украины»

Чебоксары, , 15:58 — REGNUM К заявлениям украинских политиков о намерении расколоть Россию через поддержку сепаратизма в регионах, прежде всего — в национальных республиках, «необходимо относиться серьёзно». У России хватает недругов, которые «всегда готовы поработать здесь чужими руками». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя заявление главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерении расколоть Россию изнутри.

Чувашский политик напоминает, что если зерно брошено «в благодатную почву», то оно «обязательно прорастёт».

"Заявления некоторых украинских политиков о намерениях способствовать расколу через поддержку сепаратизма в регионах России вполне имеют под собой основания, и относиться к таким заявлениям стоит вполне серьезно. Зерно, брошенное в благодатную почву, вполне может прорости. Об этом никогда не стоит забывать.

Утверждения, что у Украины нет сил и средств, — не аргумент. На определённом этапе всё это может появиться, так как сегодня в геополитическом плане у России хватает недругов, которые всегда готовы поработать здесь чужими руками. Украина вполне на эту роль подходит по многим показателям — как по географическим, так и культурным. И к такого рода заявлениям всегда нужно относиться серьезно и сделать все, чтобы не было благодатной почвы», — подчеркнул Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России через поддержку сепаратизма в регионах, прежде всего — в национальных республиках. По ее словам, надо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

Ранее кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин подчеркнул, что эту стратегию нельзя пропускать мимо ушей и усмехаться над ней. По его словам, необходимо усилить меры безопасности, контроль на границе и линии разграничения в Донбассе.

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