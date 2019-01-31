«Закрепление в Конституцию курса на НАТО — преступление против украинцев»

Киев, , 15:46 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет противостоять попыткам нынешней киевской власти навязать Украине курс в НАТО. Об этом заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук на Всеукраинском чрезвычайном съезде, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 января.

Напомним, в последние несколько дней сразу несколько представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко и министра обороны Степана Полторака, заявили об ускоренном вступлении Украины в Альянс.

По словам политика, официальный Киев продавливает инициативу закрепить курс Украины в НАТО даже в преамбуле Конституции, грубо игнорируя и правовые принципы, и мнение граждан своей страны.

«Вдумайтесь, в раздел, где речь идет о том, что с целью сохранения гражданского согласия на земле Украины (так звучит этот текст в Основном Законе сегодня), добавляется, что именно с этой целью Украина должны идти в НАТО. В тот Североатлантический альянс, который по результатам социологических исследований в последние два года не набирает больше 40−42% поддержки. А 35−36% категорически выступают против НАТО», — отметил Виктор Медведчук.

Он задался вопросом — разве это не преступление против миллионов граждан, которые сегодня так не считают?

«Разве это не угроза краха государственности? Это то, что на мой взгляд сегодня представляет самую большую опасность — опасность существования государства Украины как страны и единого украинского народа как народа, который живет в этой стране. Подобная политика власти, на мой взгляд, является вопиюще преступной», — констатировал Медведчук.

Политик напомнил известные слова очень популярного советского барда Булата Окуджавы, который говорил: «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого, и тем больней, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше».

«Разве это не о нашем государстве? Разве это не о нашей тупой и ограниченной власти, которая пытается навязать то, что не навязывается? С целью какого гражданского согласия власть пытается определить судьбу всей нашей страны? Это согласие? Я считаю, это исключительный цинизм власти, который не может быть терпим нами», — уверен Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что буквально накануне, 30 января, Кабинет министров Украины одобрил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2019 год.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, на сегодня этот документ отличается от предыдущих, которые принимались с Бухарестского саммита 2008 года. В частности, подчеркнула чиновник, программа содержит стратегические цели и конкретные задачи на конкретный год.Отдельно в Киеве подчеркнули, что во время консультаций с украинской стороной руководство НАТО «положительно оценило новое видение правительства Украины и высоко оценило подходы к разработке документа».

29 января министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Североатлантический альянс педалирует ускоренное вступление Украины в НАТО.

«Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс — это ответ на все упреки о том, что нас там никто не ждет, и мы никому не нужны», — сказал Полторак.

В этот же день президент Петр Порошенко заявил, чтов 2024 году Украина подаст заявку на членство в Евросоюзе и одновременно получит План действий относительно членства в НАТО.