Роскомнадзор выявил нарушения у вещателя телеканала BBC World News

Москва, , 15:53 — REGNUM По результатам проверки компании ООО «Бритиш телевижн», которая осуществляет вещание телеканала BBC World News на территории России, выявлены нарушения. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе Роскомнадзора.

В надзорном ведомстве сообщили, что на сегодняшний день проводится оценка выявленных нарушений законодательства. О мерах, которые будут предприняты в отношении российского вещателя британского телеканала, будет сообщено позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что Роскомнадзор направил в адрес вещателя телеканала BBC World News повторный запрос на предоставление данных о соблюдении российских законов.

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