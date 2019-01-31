В Петербурге поменялся руководитель Госстройнадзора, где побывала ФСБ

Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга по строительству Николай Линченко сегодня, 31 января, представил коллективу Службы Госстройнадзора и экспертизы нового руководителя. Исполняющим обязанности начальника назначен Вячеслав Захаров.

Как ранее стало известно, возглавлявший службу до сегодняшнего дня Евгений Ким написал заявление об отставке.

Смена руководителя ключевой структуры, выдающей разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию новых строительных объектов, произошла после визита в офисы Госстройнадзора сотрудников ФСБ.

«Николай Линченко поблагодарил за работу бывшего руководителя Службы Евгения Кима, который накануне написал заявлении об уходе по собственному желанию», — сообщили в аппарате вице-губернатора.

Чиновник Смольного поставил задачи на ближайшую перспективу и отметил, что сегодня в Службе сформирован профессиональный коллектив, обратив внимание, что его «дальнейшие действия должны быть слаженными и прозрачными».

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Напомним, что 24 января СМИ сообщили об обысках в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга, которые вели сотрудники ФСБ, а также о том, что Евгения Кима якобы увезли на беседу. В структурах ФСБ подтверждали лишь сам факт участия сотрудников в неких меропрриятиях.

Госстройнадзор, в свою очередь, подчеркивал, что в офисах службы проводились не обыски, а «гласные оперативные мероприятия».

«Сотрудники Госстройнадзора оказали содействие в работе Управления, предоставили копии запрашиваемой документации. Начальник Госстройнадзора беседовал с представителями Управления на своем рабочем месте, — заявляли в Госстройнадзоре Петербурга. — В отношении представителей Госстройнадзора Санкт-Петербурга уголовные дела не возбуждены».

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