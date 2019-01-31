Избран новый мэр Махачкалы

Махачкала, , 15:50 — REGNUM Подошёл к концу конкурс на должность мэра города Махачкалы. Ближайшие пять лет руководить столицей Дагестана будет Салман Дадаев — теперь уже бывший глава управы Басманного округа Москвы. Он получил поддержку абсолютного большинства голосов депутатов городского собрания, а именно 39 голосов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный наблюдатель конкурса Шамиль Хадулаев.

Салман Дадаев родился в Дагестане в 1979 году. В 2002 году он с отличием окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета. В Москву переехал в 2004 году, где с мая по март 2010 был ведущим специалистом управы района Метрогородок. Затем стал первым заместителем главы данной управы по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2014 год Дадаев занимал пост первого заместителя главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, ЖКХ и благоустройства. После этого был заместителем главы управы района Хорошево-Мневники по вопросам строительства. С мая 2017 года по сегодняшний день занимал должность главы управы Басманного района Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в конкурсе приняли участие 40 человек. По итогам трёх этапов — проверка поданных документов, представление программы развития города и собеседования — в финал прошли три кандидата. Помимо Дадаева на рассмотрение городскому собранию были также предложены кандидатуры председателя собрания депутатов Кировского района Махачкалы Эльмиры Абиевой и первого замглавы мэра города Абдулмуъмина Ибрагимова. Абиева получила три голоса, Ибрагимов — ни одного.

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