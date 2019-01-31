Власти Австрии приняли у себя Арнольда Шварценеггера

Вена, , 16:55 — REGNUM Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил Австрию и был принят канцлером Себастьяном Курцем, а затем федеральным президентом страны Александром ван дер Белленом, пишет газета Wiener Zeitung.

Шварценеггер, австриец по происхождению, является давним и важным партнером правительства Австрии в борьбе с изменением климата. 30 января гость из США призвал Австрию усилить свою работу в этой сфере.

«Если кто-то хочет сбросить 20 фунтов, но получается только 19, то нужно приложить дополнительные усилия», — привел сравнение Шварценеггер во время встречи с президентом.

Ван дер Беллен отметил, что согласно отчетам, последние три года выбросы парниковых газов в атмосферу, к сожалению, увеличиваются.

В повестке визита Шварценеггера значится также обсуждение подготовки к Всемирному австрийскому саммиту, который пройдет в Вене 28 мая. На этом мероприятии будут обсуждаться вопросы финансирования и конкретная реализация климатических проектов. Одним из направлений является борьба с влиянием загрязнения воздуха на здоровье человека.

«Каждый год семь миллионов человек умирают из-за загрязненного воздуха», — сказал бывший губернатор Калифорнии.

В ходе своего визита Шварценеггер подарил по паре экологичных лыж ван дер Беллену иКурцу.

Как сообщало ИА REGNUM, Арнольд Шварценеггер принял участие в климатической конференции ООН в польском городе Катовице, прошедшей в декабре 2018 года. На ней он обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Шварценеггер назвал Трампа «чокнутым» с трибуны климатической конференции