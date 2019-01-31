Основное вооружение Минобороны Казахстана закупает в России

Астана, , 16:56 — REGNUM В 2018 году Вооруженные силы Казахстана закупили 340 единиц вооруженной техники нового поколения, заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Талгат Мухтаров, сообщает 31 января агентство «КазТАГ».

Замминистра добавил, что основное вооружение Казахстан закупает в России. Мухтаров напомнил, что в республике есть свой оборонный комплекс, который производит различные виды вооруженной техники, в том числе радиолокационные комплексы, бронемашины «Арлан» и другую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в вооруженные силы Казахстана поступила партия российских сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

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