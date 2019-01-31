Четверг, 31 Января 2019 года
16:56:47 МСК

Основное вооружение Минобороны Казахстана закупает в России

Политика

Часть техники производит оборонно-промышленный комплекс Казахстана

Астана, 31 января 2019, 16:56 — REGNUM  В 2018 году Вооруженные силы Казахстана закупили 340 единиц вооруженной техники нового поколения, заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Талгат Мухтаров, сообщает 31 января агентство «КазТАГ».

Замминистра добавил, что основное вооружение Казахстан закупает в России. Мухтаров напомнил, что в республике есть свой оборонный комплекс, который производит различные виды вооруженной техники, в том числе радиолокационные комплексы, бронемашины «Арлан» и другую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в вооруженные силы Казахстана поступила партия российских сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

Читайте ранее в этом сюжете: На вооружение Казахстана поступила партия российских истребителей Су-30 СМ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы стран Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить