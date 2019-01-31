Президент Афганистана не против сократить расходы на содержание войск США

Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Расходы на содержание американских войск в Афганистане необходимо сократить. Такое предложение главе Белого дома Дональду Трампу озвучил президент Афганистана Ашраф Гани. Свои соображения Гани изложил в письме. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием послания.

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Помимо этого, афганский лидер просит обсудить возможность сокращения числа американских военнослужащих в стране с 14 тысяч человек «до более рационального уровня». По данным издания, сокращение американского контингента в стране ранее обсуждалось в ходе консультаций с бывшим командующим войсками США в Афганистане Джоном Николсоном. Эти меры, по словам собеседников газеты, могли бы сэкономить для США до $2 млрд в год.

Издание отмечает, что высказанные Гани предложения означают, что президент Афганистана серьёзно обеспокоен вероятными последствиями вывода военного контингента США из Афганистана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Вашингтон по итогам переговоров с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключил предварительное соглашение, в основном согласившись на условия, выдвинутые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Речь идёт о выводе в течение 18 месяцев американских войск из Афганистана в обмен на гарантии со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не укрывать на территории страны террористические группировки и не сотрудничать с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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