«Предъявлены тяжкие обвинения»: Песков о задержании сенатора Арашукова

Москва, , 15:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин знал о подготовке к задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, заявил 31 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока предъявлены (Арашукову) достаточно тяжкие обвинения, и будет вестись следствие, за которым последует суд», — заявил Песков, добавив, что глава государства был в курсе задержания до того, как оно произошло.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца.

Кроме того, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении под стражу пятерых фигурантов дела о хищении у Газпрома природного газа на сумму около 30 млрд рублей. Речь идет в том числе об отце сенатора Рауле Арашукове.

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