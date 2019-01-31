В Латвии на три месяца запретили телеканал «Россия РТР»

Рига, , 15:32 — REGNUM Ретрансляция телеканала «Россия РТР» на территории Латвии запрещена на три месяца. Такое решение принял 31 января латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ), сообщает пресс-служба ведомства.

Замглавы ведомства Иварс Аболиньш подчеркнул, что латвийские власти не намерены «терпеть пропаганду Кремля». Таким образом недружественным силам подан сигнал о защите Ригой своего информационного пространства.

Отмечается, что поводом стало «разжигание вражды или войны», зафиксированное латвийской стороной в программах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут», посвященных обстановке на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году НСЭСМИ также ограничивал ретрансляцию российского телеканала на три месяца из-за выявления в передачах признаков «военной пропаганды». В 2016 году запрет длился уже полгода.

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