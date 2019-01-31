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ЕСПЧ в семь раз снизил сумму компенсаций России по иску Грузии

Политика

При расчетах объема компенсаций суд не использовал грузинские данные, согласно которым от высылки пострадали 4634 человека

Москва, 31 января 2019, 15:31 — REGNUM  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) существенно снизил притязания грузинской стороны по отношению к сумме компенсации, которую Россия должна выплатить по жалобе о выдворении граждан Грузии из России в 2006 году. Об этом сообщает 31 января пресс-служба Минюста РФ.

«ЕСПЧ отказал в удовлетворении требования грузинской стороны о взыскании с Российской Федерации €70 млн 320 тыс. в качестве компенсации, определив в итоге сумму в размере €10 млн», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ЕСПЧ при расчетах объема компенсаций использовал не грузинские данные, согласно которым от высылки пострадали 4634 человека, а российские, говорящие о том, что общее число пострадавших было 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, грузинские власти обратились с иском в ЕСПЧ в марте 2007 года. По мнению Тбилиси, Москва нарушила права проживавшего в России грузинского населения после того, как Грузия 27 сентября 2006 года задержала в Тбилиси четверых российских военнослужащих по подозрению в шпионаже.

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Российско-грузинские отношения
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