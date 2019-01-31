ЕСПЧ в семь раз снизил сумму компенсаций России по иску Грузии

Москва, , 15:31 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) существенно снизил притязания грузинской стороны по отношению к сумме компенсации, которую Россия должна выплатить по жалобе о выдворении граждан Грузии из России в 2006 году. Об этом сообщает 31 января пресс-служба Минюста РФ.

«ЕСПЧ отказал в удовлетворении требования грузинской стороны о взыскании с Российской Федерации €70 млн 320 тыс. в качестве компенсации, определив в итоге сумму в размере €10 млн», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ЕСПЧ при расчетах объема компенсаций использовал не грузинские данные, согласно которым от высылки пострадали 4634 человека, а российские, говорящие о том, что общее число пострадавших было 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, грузинские власти обратились с иском в ЕСПЧ в марте 2007 года. По мнению Тбилиси, Москва нарушила права проживавшего в России грузинского населения после того, как Грузия 27 сентября 2006 года задержала в Тбилиси четверых российских военнослужащих по подозрению в шпионаже.

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