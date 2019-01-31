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Гонку за пост мэра Махачкалы продолжают три человека

Политика

Среди финалистов двое мужчин и одна женщина

Махачкала, 31 января 2019, 15:38 — REGNUM  Завершается конкурсный отбор на должность мэра Махачкалы. На рассмотрение городского собрания выдвинуты три кандидата: глава управы Басманного округа Москвы Салман Дадаев, первый замглавы администрации города Абдулмуъмин Ибрагимов и председатель собрания депутатов Кировского района Махачкалы, заведующая кафедрой педагогики и психологии ДГМУ Эльмира Абиева.

Заседание муниципальных депутатов, на котором путём голосования будет избран новый мэр города, состоится сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в конкурсе приняли участие 40 человек

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