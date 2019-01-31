В Венесуэле задержаны семеро иностранных журналистов

Каракас, , 15:30 — REGNUM Правоохранительные органы Венесуэлы арестовали семерых иностранных журналистов после очередной акции протеста, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

По данным ряда СМИ, в Каракасе подверглись задержанию корреспонденты из Колумбии и Испании. Власти Колумбии уже потребовали от Венесуэлы объяснений и скорейшего освобождения своих граждан.

«Как и в любой другой стране мира, журналисты не могут действовать без соответствующей аккредитации. Для этого им необходимо было пройти соответствующие процедуры в консульствах», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы.

Напомним, политический кризис в Венесуэле углубился после того, как президент страны Николас Мадуро был приведен к присяге на свой второй срок. Этот факт привел к массовым акциям протеста и самоназначению главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо.

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