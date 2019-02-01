В Польше фермеры блокируют дороги и требуют к себе уважения

Варшава, , 05:03 — REGNUM Польские фермеры в рамках «Крестьянского восстания — 2019» заблокировали 28 января дороги по всей стране. К чему они хотят привлечь внимание и что вынудило их к такому шагу, рассказывает в своем обзоре польской прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Как сообщает Gazeta Współczesna, фермеры выступают за лучшее будущее для польского сельского хозяйства и против мифа о его процветании. На деле картина далеко не благолепная, в своем заявлении фермеры выражают уверенность, что власть не защищает их на фоне ежемесячно растущих затрат на производство, когда цены на сельхозпродукцию постоянно падают.

«В нашей стране нет уважения к фермерам, — говорят они. — Кажется, не все помнят, что мы их кормильцы. Закупочные цены на молоко ниже предела рентабельности. Подобные примеры можно приводить без конца. Между нами и потребителями растет барьер. Мы производим еду за гроши, потребители платят за нее очень дорого».

Фермеры предлагают маркировать продукцию местного производства польским флагом, чтобы покупатели поддерживали отечественные товары, а не импортные. Кроме того, называются различные способы субсидировать польское сельское хозяйство.

Что еще обсуждает польская пресса, читайте в статье: Польская политика: от арестов экс-чиновников до скандалов с прослушками

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского о политике, экономике и обществе Польши.