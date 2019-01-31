Евросоюз потребовал освободить задержанных в Венесуэле журналистов

Бухарест, , 15:18 — REGNUM Все задержанные в Венесуэле журналисты должны быть немедленно освобождены, заявила 31 января представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«ЕС требует немедленно освободить всех задержанных без причин в Венесуэле журналистов», — заявила Могерини на пресс-конференции в Бухаресте.

По ее словам, все журналисты должны пользоваться правом свободно выполнять свои обязанности.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса после инцидента с иностранными журналистами у президентского дворца в Каракасе предупредил иностранных корреспондентов о необходимости соблюдать правила, отметив, что некоторые иностранные журналисты проникли в страну незаконно.

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