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Евросоюз потребовал освободить задержанных в Венесуэле журналистов

Политика

Журналисты должны пользоваться правом свободно выполнять свои обязанности, заявила Могерини

Бухарест, 31 января 2019, 15:18 — REGNUM  Все задержанные в Венесуэле журналисты должны быть немедленно освобождены, заявила 31 января представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«ЕС требует немедленно освободить всех задержанных без причин в Венесуэле журналистов», — заявила Могерини на пресс-конференции в Бухаресте.

По ее словам, все журналисты должны пользоваться правом свободно выполнять свои обязанности.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса после инцидента с иностранными журналистами у президентского дворца в Каракасе предупредил иностранных корреспондентов о необходимости соблюдать правила, отметив, что некоторые иностранные журналисты проникли в страну незаконно.

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Политический кризис в Венесуэле
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