Отца сенатора Арашукова могут арестовать в ближайшее время

Москва, , 15:18 — REGNUM В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении под стражу пятерых фигурантов дела о хищении у Газпрома природного газа на сумму около 30 млрд рублей. Об этом сообщила 31 января официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что речь идет об отце сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауле Арашукове, а также о таких фигурантах, как Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, был доставлен в Москву для допроса.

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