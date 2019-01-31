Эксперты: если правые ЕС объединятся, их фракция будет второй в парламенте

Рим, , 15:06 — REGNUM Если правые партии разных стран ЕС объединятся, то займут 132 из 750 мест в новом составе Европарламента, став второй по величине фракцией, сообщили эксперты социологического проекта Europe Elects в четверг, 31 января.

Сейчас некоторые из партий, исповедующих консервативные взгляды с установкой на национальный суверенитет, действуют сообща (Марин Ле Пен, Маттео Сальвини), другие входят в состав иных фракций ЕС (Виктор Орбан, Ярослав Качиньский и другие).

Если объединения правых не произойдет, то Сальвини и Ле Пен вместе с некоторыми другими сторонниками могут рассчитывать на 60-процентный рост численности фракции: с 37 мест до 62. Но если правые объединяться, их фракция вырастет более чем втрое.

При любом сценарии две ныне правящие в ЕС партии, «народники» и «социалисты», теряют голоса и теряют совокупное большинство в новом составе Европарламента. При объединении правых у «народников» без Орбана остается 191 место (снижение на 15%), у «социалистов» — 129 (снижение на 30%), у правых — 132.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.

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