Чавушоглу: Запад помогает боевикам ради срыва соглашения по Идлибу

Анкара, , 15:02 — REGNUM Некоторые члены возглавляемой США коалиции снабжают боевиков деньгами, чтобы не допустить создания демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Demiroren.

Турецкий министр упрекнул участников коалиции в поддержке «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Речь идет об объединении группировок во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), под контролем которого находится большая часть провинции Идлиб.

Кроме того, эти страны усиленно препятствуют созданию конституционного комитета в Сирии. Также государства, откуда в Сирию прибыли боевики, не хотят принимать их назад, добавил Чавушоглу, но не стал назвать страны, о которых идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Эта провинция остается последним оплотом для террористов.

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