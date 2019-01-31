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МИД ДНР: за планом ОБСЕ по Донбассу кроются интересы США

Политика

Спецпредставитель госдепа США по Украине уже не в первый раз поддерживает наиболее деструктивные инициативы в отношении Донбасса, подчеркнула глава МИД ДНР

Донецк, 31 января 2019, 15:02 — REGNUM  За новым «планом урегулирования» ситуации в Донбассе, предложенным спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком и поддержанным спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером, стоят интересы Вашингтона, планирующего сорвать минский переговорный процесс, заявила глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Курт Волкер подтвердил желание США, а следовательно, и Украины дезавуировать Минские договорённости и сорвать мирный переговорный процесс», — отметила Никонорова, добавив, что представитель госдепа поддерживает план, никем более не понятый и не поддержанный.

Также глава МИД ДНР добавила, что спецпредставитель госдепа США по Украине уже не в первый раз поддерживает наиболее деструктивные инициативы в отношении Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик предложил провести на территории республик Донбасса выборы под контролем ООН, с военным и полицейским компонентами. Данный план сразу поддержал спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

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