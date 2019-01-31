Турецкая оппозиция может выиграть и не победить

Ариф Асалыоглу, , 14:58 — REGNUM

Менее двух месяцев остается до местных выборов в Турции, намеченных на 29 марта. Практически определились кандидаты на пост глав муниципалитетов и политические альянсы. Оппозиция впервые после долгого перерыва полна надежд — у нее есть шанс выиграть в 17 муниципалитетах из 30. Даже в таких крупных городах, как Стамбул, Анкара, Адана и Анталья, муниципалитеты могут перейти под управление оппозиции.

Но есть мнение, что даже если власть проиграет на тех или иных выборах, она объявит своего кандидата «победителем». Наиболее очевидным примером была победа в одном из муниципалитетов по количеству набранных голосов кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на предыдущих местных выборах. Однако в итоге победителем был объявлен кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мелих Гёкчек. Оппозиция все равно проводит избирательную кампанию, но когда она не может распорядиться отданными в ее пользу голосами, тем самым она предоставляет возможности власти. Хотя в ситуации, когда уже невозможно скрыть экономический кризис, у оппозиции вновь появляется надежда в то время как власть, похоже, теряет голоса.

Социологи делают свои оценки. Мехмет Постеки, главный координатор исследовательской компании ORC, известной своей приближенностью к власти, обнародовал данные недавнего опроса и поделился прогнозами. Он, «ссылаясь на экономическую ситуацию», отметил, что «ПСР впервые с момента создания на многих участках сильно отстает на выборах, ей придется очень тяжело». Отметив, что в городах Бурса и Эскишехир однозначно сменится руководство, Постеки сообщил, что в Балыкесире и Денизли кандидаты идут с одинаковыми показателями. По Стамбулу его выводы таковы: «Проблема признания кандидата от РНП в Стамбуле Экрема Имамоглу с каждым днем становится все незначительнее. Появились проблемы у кандидата от ПСР, бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, который подал заявку в кандидаты на пост мэра, не покинув пост председателя парламента. Ситуация двоякая».

Другие исследовательские компании также отмечают, что власти придется трудно на выборах, проводимых на фоне экономического кризиса. Поддерживаемый Хорошей партией кандидат на пост мэра Анкары от РНП Мансур Яваш принял участие в телепередаче, где заявил: «В настоящий момент из опросов видно, что я нахожусь на 10 пунктов впереди. Я это вижу также и на улицах». На предыдущих местных выборах Яваш набрал наибольшее число голосов в качестве самого сильного кандидата в мэры Анкары. Но после обнародования результатов Высшим избирательным советом, было заявлено, что он проиграл с очень маленькой разницей. Такой рывок оппозиции вызывает беспокойство у ПСР и соответственно у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Член ПСР и глава Кахраманмараша Мехмет Фатих Гювен заявляет: «Будучи Республиканским альянсом, мы не можем набрать менее 52% по всей Турции. Если мы наберем меньше 52%, полагаю, нас всех подвесят на виселице, на кол посадят». Депутат от ПСР в Сивасе Исмет Йылмаз на одном из заседаний партии подчеркнул, что голос, отданный за кандидата от ПСР, станет «одним из спасительных документов в Судный день». Это высказывание вызвало бурную реакцию общества ввиду попытки использования религиозных чувств в качестве политического инструмента.

Нет сомнений в том, что оппозиция сможет достигнуть определенного результата, если будет бороться, отдав должное поддерживающим ее массам. Самой важной задачей становится фиксирование фактов мошенничества при подсчете голосов. Еще жива в памяти горькая правда, когда во время президентских выборов РНП и другие оппозиционные партии не смогли создать эффективную систему мониторинга подсчета голосов и, сказав «мы выиграли», оставили своих избирателей ни с чем. Более того, оппозиции следует должным образом противодействовать случаям мошенничества накануне выборов, которые уже сейчас озвучивает пресса. Если оппозиция не пойдет до конца, то потеряет веру в себя.

Ей надо активно работать. Так, большим успехом можно считать начатую Демократической партией народов (ДПН) кампанию по выявлению «липовых избирателей». Были раскрыты десятки скандальных случаев, когда в Хаккари в одном доме было зарегистрировано 1108 человек, в Бинголе в квартире консьержа — 224 человека, в одном доме в Диярбакыре — 208 человек, в Сиирте —528 человек, в Бейтюшшебапе — 526 человек, в доме для полиции в Ыгдыре — 374 человека, в разрушенном полицейском участке в Ширнаке — 205 избирателей. Все эти «избиратели» симпатизируют ПСР. Нет сомнений, что кто-то готовится к вбросам на выборах.

Обнаружение и фиксирование таких случаев имеет большое значение. Кроме того, следует отметить и другие скандалы, связанные с подготовкой к выборам, как, например, отказ снять с выборов Йылдырыма, несмотря на то, что он продолжает руководить парламентом, распределение властью денежных выплат из казначейства под видом помощи неимущим, блокирование кандидатов от оппозиции на проправительственных медиа площадках и государственных каналах.

Впрочем, оппозиция в курсе всего происходящего. Другой вопрос, что она могла бы лучше реагировать на эти скандалы. Впрочем, возможности оппозиции в государственных органах ограничены. Кандидат на пост главы муниципалитета Армутлу от РНП и председатель РНП от района Армутлу подали жалобу в прокуратуру и районный избирательный совет, сообщив, что 52 избирателей зарегистрированы в одной квартире в курортном районе Армутлу провинции Ялова. В ответ было вынесено решение об отклонении поступившего заявления.

Другим примером стал случай выявления бывшим судьей Эминагаоглу нарушения статьи 67 Конституции в части невозможности продления на год полномочий главы Высшего избирательного совета и его членов на выборах, проводимых в течение одного года. Эминагаоглу обратился в Государственный совет и Верховный суд с просьбой о проведении новых выборов членов, срок полномочий которых истек. Генеральный секретарь Государственного совета Абдуррахман Генчбай направил ответ судье, в котором отмечается, что правлением Государственного совета было принято единогласное решение о нежелании что-либо решать, поскольку срок полномочий членов Высшего избирательного совета был продлен.

Оппозиционным партиям нужно сконцентрироваться на чистоте выборов. Следующие выборы после местных будут проведены через четыре года. Если оппозиционные партии еще раз не удовлетворят надежды своих избирателей, это может привести к катастрофическим последствиям с точки зрения политического будущего Турции. Одно дело неспособность отстаивать свои интересы при обнаружении мошенничества на выборах ввиду предвзятого отношения Высшего избирательного совета и Конституционного суда, другое — квалификация выборов в том случае, если они не были проведены «честно, равноправно и прозрачно».