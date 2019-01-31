Пакистан успешно испытал очередную баллистическую ракету

Исламабад, , 14:56 — REGNUM Военные Пакистана провели очередное успешное испытание баллистической ракеты малой дальности, сообщает 31 января Geo TV.

Запуск был произведен в рамках учений командования стратегических сил армии Пакистана, которые включали себя четыре запуска 24 января и одиночные запуски 28 и 31 января.

Цель испытаний была в проверке маневренных способностей ракет, а также возможностей преодоления средств ПРО, в том числе и перспективных.

Как отмечает руководство армии и страны, испытания прошли успешно и полностью удовлетворили командование.

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