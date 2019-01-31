Индонезия направила ноту протеста правительству Вануату

Джакарта, , 14:55 — REGNUM Правительство Индонезии направило ноту протеста правительству Вануату в связи с тем, что последнее без согласования включило лидера освободительного движения за свободное Папуа Бенни Венда в состав делегации на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека, сообщает Antaranews.

По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, нота протеста направлена потому, что Вануату не уважает суверенитет Индонезии, поддерживая сепаратистское движение в индонезийской провинции Папуа.

Есть один основной международный принцип, который Вануату нарушил. Мы не отступим, когда речь идет о государственном суверенитете», — отметила Ретно Марсуди.

Известно, что Бенни Венда в составе делегации Вануату воспользовался возможностью подать петицию о референдуме о независимости Западного Папуа, которую, по его утверждению, подписали 1,8 млн человек.

«Жители Папуа не имеют свободы мнения, выражения и собраний. Единственный способ получить свободу — это ходатайство», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Индонезии при ООН Хасан Кляйб заявил, что правительство приглашает Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Папуа, чтобы ознакомиться с гуманитарной ситуацией в индонезийской провинции.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия приглашает комиссара ООН по правам человека посетить Папуа