Европарламент готов признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Каракас, , 14:52 — REGNUM «Европейский парламент признает господина Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла, согласно статье 233 ее конституции, и выражает полную поддержку его плану действий», — цитирует испанское издание El Mundo резолюцию, подготовленную законодательным органом ЕС.

Таким образом, Европарламент опережает весь остальной Евросоюз. Сегодня, 31 января, на его пленарном заседании проходит голосование за резолюцию о признании Гуайдо, которую выдвинула Европейская народная партия. Благодаря поддержке четырех основных групп (социалистов, либералов из Alde, консерваторов и реформистов из ECR, а также самих «популистов») у нее достаточно сторонников, чтобы получить одобрение.

Годами парламент Евросоюза оставался самым воинственным институтом в том, что касалось венесуэльского вопроса. Он принимал многочисленные резолюции, осуждающие режим Мадуро, содержащие жалобы на злоупотребления, требования свободных выборов и уважения к международному праву. Европарламент также высказался наиболее решительно на прошлой неделе — устами своего председателя Антонио Таяни и представителей основных политических групп. Все они быстро продемонстрировали свою поддержку Гуайдо.

«Перед лицом событий минувшей недели мы не можем хранить молчание. Я побеседовал по телефону с президентом Гуайдо, нашим единственным партнером, чтобы заверить его в поддержке Европейского парламента», — сказал вчера Таяни незадолго до предметного обсуждения вопроса.

«Некоторые страны интересует только нефть, в то время как нас волнуют страдания венесуэльского народа», — добавил он к своему высказыванию незамаскированной критики.

Как бы там ни было, сегодня Европарламент намеревается зайти дальше. Предложение Европейской народной партии, инициатором которого стал Эстебан Гонсалес Понс, не только является шагом навстречу европейскому признанию главы оппозиции Венесуэлы до истечения восьмидневного срока, который лидеры Евросоюза обозначили в субботу.

Оно также содержит просьбу к высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, чтобы она «совместно с государствами — членами Евросоюза заняла единую твердую позицию и тоже признала Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом страны до проведения свободных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов». Так гласит текст, согласованный вчера вечером, к которому получило доступ El Mundo.

В рамках той же линии Европарламент просит, чтобы ЕС принял соответствующие меры и в случае поддержки оппозиционного лидера «аккредитовал представителей, назначенных легитимными властями». Это стало бы беспрецедентным дипломатическим признанием, которое удвоило бы давление на Каракас и придало бы больше внешних сил венесуэльской оппозиции.

Решения самого Европейского парламента юридически не являются обязательными к исполнению, напоминает испанское издание. Они не могут принудить Европейскую комиссию, Совет Европы или какое-либо государство, входящее в ЕС, совершить шаги в том или ином направлении.

Внешняя политика Европейского союза является компетенцией административных центров, и для принятия общего решения требуется их полное единодушие. Некоторые правительства европейских стран пока воздерживаются от таких радикальных заявлений, как признание Гуайдо.