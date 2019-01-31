Презентацию научных работ по изменению закона об охране Байкала засекретили

Иркутск, , 14:55 — REGNUM В Иркутском госуниверситете (ИГУ) она днях провели презентацию научно-исследовательских работ по модернизации федерального закона об охране озера Байкал. Речь идёт о полученном вузом контракте: за 4,95 миллиона рублей учёные обязались разработать для Госдумы РФ концепцию по модернизации закона об охране Байкала. Учитывая последние законодательные новеллы российского правительства, направленные на как можно более широкое освоение потенциала этого самого большого в мире резервуара чистой природной воды, повышенный интерес к этому мероприятию был закономерен. Но, как утверждают иркутские СМИ, журналистов с неё прогнали, пообещав рассказать обо всём позднее.

По данным Ircity.ru, в презентации принимали участие председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол, исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков, депутат Госдумы Николай Николаев, представители Байкальской природоохраной прокуратуры и авторы научных работ.

«Сразу хочу сказать присутствующим здесь журналистам, что это рабочий этап, так сказать, первая версия проекта, который мы ещё не приняли. Сейчас его нужно посмотреть и обсудить, что не хватает», — заявил перед презентацией Николаев.

По словам депутата, от подготовленных учёными работ ждут предложений по развитию региона, «чётко прописанные законы, касаемые земельных вопросов для людей, которые проживают вблизи Байкала, установление правил для развития туристического бизнеса».

Журналистам пообещали обязательно «всё рассказать» и «показать» позднее, когда заказчики увидят результаты и сформулируют свои предложения.

«Налицо конфликт интересов. Депутат Николаев всей душой борется за текущую ежедневную жизнь местных жителей и «запросы, которые есть с точки зрения туризма на Байкале и вообще природоориентированного туризма», но прокуратура заявляет, что в районах с интенсивной рекреационной нагрузкой вода очень загрязнена, что показатели вредных микроорганизмов превышают установленные нормативы в разы, в отдельных местах в десятки и даже сотни раз. Я уверен, что итоговый документ отдаст предпочтение «развитию природоохранного туризма», а не природоохранным запретам, которые так нервируют власть и бизнес», — отметил, комментируя происходящее, иркутский эколог, кандидат биологических наук Виталий Рябцев.

Между тем пресс-службе Заксобрания Иркутской области, от которого журналисты получили анонс о презентации научных работ, сообщили, что они не организаторы, поэтому не знают, почему журналистов не оставили на презентацию. В пресс-службе ИГУ также сообщили, что их задача была лишь предоставить площадку.

Напомним, весь 2018 год учёные, активисты, общественники и некоторые депутаты отбивали яростные нападки «пожирателей» Байкала. Началось всё с подписанного 27 декабря 2017 года постановления «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018—2020 годах», которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности — нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой. По мнению экспертов, это решение принято в пользу промышленников и во вред озеру.

26 марта 2018 года, пока страна горевала вместе с Кемерово, правительство утвердило скандальные поправки по значительному сокращению границ водоохранной зоны озера Байкал.

Также в течение всего 2018 года Байкальская природоохранная прокуратура неоднократно подтверждала незаконность многих построек на Байкале, но почему-то до сноса гостиниц и турбаз, построенных под видом жилых домов, дело редко доходило.

Законопроект о Байкале может быть внесен в Госдуму летом 2019 года.

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