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Глава МИД Италии: в Венесуэле должны пройти выборы, «заслуживающие доверия»

Политика

Министр разделяет позицию Евросоюза

Рим, 31 января 2019, 14:47 — REGNUM  Правительство Италии полностью разделяет позицию Евросоюза по венесуэльскому вопросу, заявил глава МИД Энцо Моаверо Миланези, передает Tg Com 24 в четверг, 31 января.

В Венесуэле должны быть восстановлены полномочия парламента, проведены «заслуживающие доверия» президентские выборы, отпущены «политзаключенные», гарантирована свобода слова, отметил министр.

В четверг Европарламент намерен рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным с точки зрения ЕС лидером.

Как сообщалось ранее, в Италии мнения на этот счет разделились: премьер-министр Джузеппе Конте призвал к переговорам, глава МВД Маттео Сальвини выступает на стороне Гуайдо, некоторые лидеры второй правящей партии «Движение 5 звезд» — на стороне Николаса Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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