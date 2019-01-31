Мэр Камызяка и глава района подозреваются во взяточничестве

Камызяк, Астраханская область, , 14:45 — REGNUM В Астраханской области глава Камызякского района Владимир Сухоруков имэр города Камызяка Дмитрий Васильев подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом 31 января сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, в декабре 2018 года Виктор Сухоруков через посредника Дмитрия Васильева потребовал от директора фирмы взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги фирме пообещали победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оба чиновника были задержаны 30 января при передаче части денег — 1,5 млн рублей. В отношении главы Камызякского района возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, в отношении мэра города — о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании им меры пресечения.

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