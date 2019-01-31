В СКР рассказали о допросах по делу Арашуковых

Москва, , 14:45 — REGNUM В рамках уголовного дела о краже у Газпрома природного газа на сумму более 30 млрд рублей сотрудники Следственного комитета допрашивают группу подозреваемых, в числе которых Рауль и Руслан Арашуковы, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ст.210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»)», — подчеркнула представитель ведомства.

Также в СКР добавили, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи СК России намерены задержать ряд высокопоставленных сотрудников газовых предприятий Северного Кавказа по делу отца и сына Арашуковых.

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