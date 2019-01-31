Четверг, 31 Января 2019 года
15:01:06 МСК

В СКР рассказали о допросах по делу Арашуковых

Политика

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу

Москва, 31 января 2019, 14:45 — REGNUM  В рамках уголовного дела о краже у Газпрома природного газа на сумму более 30 млрд рублей сотрудники Следственного комитета допрашивают группу подозреваемых, в числе которых Рауль и Руслан Арашуковы, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ст.210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»)», — подчеркнула представитель ведомства.

Также в СКР добавили, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

Читайте также: Опубликовано видео ценностей, изъятых у сенатора Арашукова

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи СК России намерены задержать ряд высокопоставленных сотрудников газовых предприятий Северного Кавказа по делу отца и сына Арашуковых.

Читайте также: СК: в деле Арашуковых замешаны главы газовых предприятий Северного Кавказа

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин был осведомлен о задержании сенатора Арашукова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дела семьи Арашуковых
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить