Доля контрактников в армии Казахстана превысила 75% — Минобороны

Астана, , 14:46 — REGNUM В Казахстане 78% от общей численности военнослужащих служат по контракту, заявил заместитель министра обороны республики, генерал-лейтенант Талгат Мухтаров, сообщает 31 января агентство «Казинформ».

По его словам, укомплектованность Вооруженных сил республики составляет 94%, офицерский корпус укомплектован на 87%, сержантский рядовой состав — на 92%.

Мухтаров добавил, что для формирования качественного кадрового резерва в Вооруженных сил проведена плановая аттестация.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии компании Global firepower вооруженные силы Казахстана заняли в 2018 году 50-е место в рейтинге сильнейших армий мира, уступив Узбекистану 11 позиций.

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