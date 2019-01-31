Brexit может оставить британских парламентариев без каникул

Лондон, , 14:45 — REGNUM Из-за намеченного на 29 марта выхода Великобритании из составе ЕС парламентарии могут остаться без февральских каникул. Об этом предупредила 31 января своих коллег лидер палаты общин Андреа Лидсом, ответственная за организацию работы правительства в нижней палате парламента.

Она отметила, что на текущий момент нет планов о предложении дат февральских каникул. Вероятно, парламентариям придется, не уходя на отдых, добиваться продвижения по ключевым вопросам.

В соответствии с предварительным планом, каникулы в парламенте должны были совпасть со школьными и продлиться с 14 по 25 февраля. Однако отдыху мешает подвешенный вопрос об условиях Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сумеет прийти к соглашению с Брюсселем, которое получит поддержку парламента, королевство покинет ЕС по «жесткому» сценарию. Некоторые должностные лица в Евросоюзе уже заявили, что предложенное Лондону соглашение — окончательное и пересмотру не подлежит.

Читайте также: Британский парламент проголосовал против «жесткого Brexit»