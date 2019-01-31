Волкер: Украина находится на верном пути

Киев, , 14:33 — REGNUM За прошедшие после переворота в Киеве четыре года на Украине произошло гораздо больше изменений «в правильном направлении», чем за прошлые десятилетия украинской государственности. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спецпредставитель госдепа США Курт Волкер.

По словам американского дипломата, за последние четыре года Украина серьезно укрепила национальную идентичность, а также провела реформы, «которые уже привели к росту экономики».

«Во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия», — подчеркнул Волкер, добавив, что украинское государство движется в правильном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян отметил, что вся предвыборная кампания на Украине строится только вокруг того, кто сможет продемонстрировать Западу, что он может лучше всех исполнить «антирусский заказ».

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