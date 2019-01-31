Экс-глава минтранса Украины: Выживание зависит от России

Киев, , 14:32 — REGNUM Экономический крах в случае дальнейшего ухудшения отношений с Москвой предрек Киеву бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он напомнил, что вместе с январем подходят к концу и «квоты в Европу» — такова объективная реальность. Портить отношения с Россией нельзя, ведь там по-прежнему действуют два предприятия украинского президента Петра Порошенко, а также живут и работают три миллиона украинцев.

«Их не бьют, в них не плюют. Они зарабатывают там, потому что своя страна не даёт», — сказал Червоненко.

Киеву стоит проводить самостоятельную политику и прекратить попрошайничать перед Западом, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну вручили на день рождения торт в виде руин Московского Кремля. Министр первым делом съел звезду со Спасской башни.

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