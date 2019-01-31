Что означает торт в виде развалин Кремля: мнение эксперта

Москва, , 14:28 — REGNUM Идет крайне неуместная политизация с обеих сторон — и со стороны Украины, и со стороны России. Очевидно, что Пётр Порошенко устраивает Россию и выстраивает свою избирательную кампанию на основе антироссийских настроений, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

По его мнению, российская пропагандистская машина ему всячески подыгрывает в этом. Однако в ходе этого процесса сеются крайне опасные семена вражды, ненависти между двумя родственными народами.

«Все идет по сербско-хорватскому сценарию. Последствия, на мой взгляд, трагичные, итоги этой политизации мы будем преодолевать очень и очень долго», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поздравили с днём рождения, подарив ему торт в виде развалин Кремля. Фото подарка в соцсети Facebook выложила пресс-секретарь Омеляна Марина Томко.

Читайте подробнее: Украинского министра поздравили тортом в виде развалин Кремля