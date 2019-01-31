Игорь Руденя: нацпроекты в Тверской области проконтролирует «ЕР»

Тверь, , 14:25 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Игорь Руденя вошел в состав президиума политсовета регионального отделения партии. Выбор состоялись 31 января в рамках второго этапа конференции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Сергей Анатольевич Голубев хорошо погружен в дела всех муниципалитетов. Секретарь регионального отделения партии должен знать территорию, повестку в каждом муниципальном образовании. Считаю, что эту работу он может выполнять эффективно, на высоком, достойном уровне», — прокомментировал Игорь Руденя избрание секретаря регионального отделения партии.

Сергей Голубев поблагодарил однопартийцев за доверие, пообещав сделать так, чтобы работа регионального отделения стала более активной, в том числе в части работы с местными отделениями и общественностью.

Губернатор Игорь Руденя, выступая на партийной конференции, назвал ключевой задачей нового состава регионального политического совета партии участие в реализации национальных проектов на территории Тверской области, подчеркнув — все местные отделения «Единой России» уже сейчас должны включиться в работу.

«Мы делаем акцент на включении во все процессы молодёжи и на развитии наставничества. У нас есть много достойных людей, которые доказали свой авторитет делами, работой, пользуются уважением среди населения, являются руководителями предприятий. Сочетание нашей молодёжи с такими опытными наставниками закладывает основу развития кадрового потенциала и партийной работы, и органов власти», — сказал губернатор Тверской области.

При этом, подчеркнул Руденя, реализация всех 12 нацпроектов на территории Тверской области, которые сформированы в 49 региональных программ, будет идти под контролем партии «Единая Россия».