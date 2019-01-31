Четверг, 31 Января 2019 года
14:28:09 МСК

Новая страница в истории: Папа Римский посетил ОАЭ

Политика

Понтифик назвал мусульман братьями

Абу-Даби, 31 января 2019, 14:27 — REGNUM  Папа Римский Франциск посетил с историческим визитом Объединенные Арабские Эмираты, сообщает 31 января Al Arabia.

Понтифик надеется стать автором новой странице в истории отношений между двумя крупнейшими конфессиями.

«Я счастлив написать на вашей дорогой земле новую страницу в отношениях между двумя религиями, подтверждающее наше братство, несмотря на различные воззрения», — подчеркнул Франциск.

Напомним, визит главы Ватикана в ОАЭ начался в минувшее воскресенье, 27 января. Целью посещения мусульманского государства стало укрепление межрелигиозных отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Франциск выбирает для себя глобус

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Католицизм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить