Новая страница в истории: Папа Римский посетил ОАЭ

Абу-Даби, , 14:27 — REGNUM Папа Римский Франциск посетил с историческим визитом Объединенные Арабские Эмираты, сообщает 31 января Al Arabia.

Понтифик надеется стать автором новой странице в истории отношений между двумя крупнейшими конфессиями.

«Я счастлив написать на вашей дорогой земле новую страницу в отношениях между двумя религиями, подтверждающее наше братство, несмотря на различные воззрения», — подчеркнул Франциск.

Напомним, визит главы Ватикана в ОАЭ начался в минувшее воскресенье, 27 января. Целью посещения мусульманского государства стало укрепление межрелигиозных отношений.

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