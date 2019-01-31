США помогут Украине вступить в НАТО из-за её территории – политолог

Москва, , 14:52 — REGNUM Если в Евросоюз Украину принимать никто не собирается, то для НАТО она продолжает оставаться лакомым кусочком, полагает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова министра обороны Украины Степана Полторака, сообщившегося, что страны-члены НАТО ждут присоединения Украины к этой организации.

«В Евросоюзе Украину не видят, не хотят и не будут никогда туда принимать, — сказал Корнилов. — Забудьте. Что же касается НАТО, то здесь я расхожусь во мнении со многими своими российскими коллегами. Украина для НАТО — это лакомый кусок земли. В первую очередь. Чихать им на украинский народ. А вот кусок территории, вдающейся в самое сердце России, — об этом в НАТО мечтают не все, но многие. И давайте вспомним, что когда был Бухарестский саммит НАТО, США лоббировали вопрос о вхождении Украины в НАТО. Так что РФ надо заниматься дипломатическим блокированием таких шагов, опасных для России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Украины Степана Полторака, все страны — члены НАТО ждут вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в альянс», — заявил Полторак.

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