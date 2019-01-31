Испания выступает против военной интервенции в Венесуэлу — глава МИД

Мадрид, , 14:23 — REGNUM Министр иностранных Испании Жозеп Боррель высказался против любой военной интервенции в Венесуэлу, пишет испанская газета 30 января.

Выступая в комитете Конгресса по вопросам внешней политики, Боррель заявил, что Венесуэла переживает «политический, социальный, экономический и гуманитарный кризис», но Испания не намерена «менять режим». Она призывает к разрешению конфликта мирным путем. Единственный возможный путь выхода из кризиса, по мнению испанского правительства — это демократические президентские выборы.

«Мы будем работать для того, чтобы не было допущено никакого рода военного или внешнего решения. Мы не собираемся следовать в хвосте за кем-либо», — сказал Боррель.

Министр добавил, что приоритетом Испании является благополучие проживающих в Венесуэле испанцев. В любом случае, действия исполнительной власти «исключают любую иностранную военную интервенцию», пообещал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза выдвинули ультиматум правительству Венесуэлы: если в ближайшее время в стране не будут объявлены досрочные президентские выборы, Брюссель признает новым главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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