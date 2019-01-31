Тележурналист объяснил, почему в Донбассе всё российское

Москва, , 14:36 — REGNUM Украинские власти пытались уморить Донбасс голодом, но не смогли. Вместо этого регион в большой степени стал интегрирован с Россией, рассказал ведущий передачи «60 минут» Евгений Попов в эфире ток-шоу 31 января.

Во время дискуссии участники обсудили предложения украинского политика Виктора Медведчука, который считает целесообразным предоставить Донбассу автономию в составе Украины. Такая идея вызвала критику среди неонацистский организаций и движений. Например, известный украинский неонацист, лидер общественного движения «Новый Киев» Зорян Шкиряк расценил слова Медведчука посягательством на территориальную целостность Украина и потребовал от СБУ реакции на такие заявления.

«Тупое мнение, которое не вписывается в те рамки, о которых говорит Медведчук. Донбасс остается в составе Украины как автономный округ. О каком посягательстве на территориальную целостность идет речь? У нас в России 80 таких округов и никто не говорит о разделе России. Шкиряк занимается шантажом и подстрекательством. В советское время они (украинские нацисты) любили ссылаться на людей, которые доносят НКВД. Сейчас он сам, как «стукач» говорит: СБУ как вы не арестовали человека, который предлагает автономию Донбассу», — возмутился политолог Араик Степанян.

В ходе дальнейшей дискуссии о судьбе Донбасса один из приглашенных украинских экспертов возмутился, что ЛДНР стали рублевыми зонами, где при денежных расчетах не применяют гривны.

«Потому что вы не поставляете туда гривны, поэтому там рубль. Вы не поставляете туда топливо, поэтому там наше топливо. Вы не поставляете еду, поэтому там наша еда», — парировал ему Попов.

Слова коллеги поддержала вторая ведущая ток-шоу — Ольга Скабеева. Журналист напомнила, что именно Украина прекратила поставки продукции, в том числе продуктов на Донбасс.

«Людей хотели заморить голодом, а мы не дали», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты уверены, ни честных, ни конкурентных выборов на Украине не будет. Главу государства назначат по решению Вашингтона.

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