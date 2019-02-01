Наш выбор — Китай? Казахстанская контрабанда против геополитических мечт

Астана, , 04:36 — REGNUM Говоря о геополитике, многие увлекаются удобными схемами, коренящимися зачастую в пропаганде и способными далеко увести последователя от реального положения дел. О том, насколько различаются умозрения и реальность на примере отношений Казахстана и Китая, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Казалось бы, упрощенной схемы для понимания отношения Казахстана и Китая вполне достаточно, Казахстан — сырьевой донор, а Китай — поставщик товаров народного потребления и техники. Торговое сальдо в такой схеме должно быть в пользу Казахстана, так как сырья большому Китаю нужно много.

Но статистика экспорта из Казахстана и сравнительные данные китайской таможни разрушают этот стереотип, вводя неожиданно мощный фактор. Оказывается, что контрабанда в Казахстане достигла таких размеров, что ее влияние дает почти двукратную поправку в официальную картину. Если брать казахстанские данные, то за 17 лет торговли с Китаем у Казахстана было положительное сальдо, а вот по китайским данным, ориентирующимся на количество ввоза, картина вырисовывается совершено иная. Данный пример еще раз показывает, что нельзя опираться на умозрения там, где требуется четкий мониторинг реальности.

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