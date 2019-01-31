Военному прокурору Украины советуют не делать политических заявлений

Киев, , 14:16 — REGNUM Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов советует главному военному прокурору Анатолию Матиосу ужеехать в Донецк с полиграфом. Об этом Суслов заявил 31 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я бы порекомендовал прокурору взять полиграф, взять свои ноу-хау, поехать в Донецк и начать там проводить свои операции. Понятно, что через пять минут он окажется в местной тюрьме и полиграф будут применять к нему», — сказал Суслов.

Он считает, что Матиосу нельзя делать такие политические заявления.

«Победы военной еще нет. То, что заявляет военный прокурор, он пугает граждан Украины, которые находятся на территории ОРДЛО. Он говорит: «Когда мы вас победим, то пропустим через полиграф с целью определить, кто лоялен нам, кто нет. Нелояльных в концлагеря или в тюрьмы». Захотят ли эти граждане возвращаться в состав Украины или нет — это очень большой вопрос. Сделаны заявления, которые политически нельзя делать. Нужно искать мирные, политические пути решения проблемы Донбасса», — призвал Суслов.

Он призвал Киев амнистировать всех жителей отдельных регионов Донбасса.

«Мы забываем о том, что есть минские соглашения. Важным пунктом соглашений является проведение полной амнистии, включая тех, кто и работал на режим ОРДЛО и даже тех, кто держал в руках оружие, был в составе сепаратистских войск. Это предполагают Минские соглашения, которые, кстати, были одобрены и президентом Украины. Поэтому, когда мы начинаем рассуждать о том, как мы будем наказывать тех, кто был на оккупированных территориях — ограничимся полиграфом или будем использовать пытки, все это противоречит минским соглашениям. Все это предполагает военное решение проблемы Донбасса. Минские соглашения одобрены Советом безопасности ООН. Они имеет силу международного соглашения. Украина не может выскочить за пределы минских соглашений, иначе санкции будут против Украины», — подытожил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января главный военный прокурор Матиос заявил о необходимости проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с сепаратистами всех жителей Донбасса. По его словам, верховный главнокомандующий Петр Алексеевич дал поручение «отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, кто вынужденно работает учителем в школе, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги».

Напомним, по данным службы безопасности Украины с 2015 по 2018 год, программой «Тебя ждут дома» воспользовались 353 украинца, ранее воевавших на стороне ДНР и ЛНР. Только в 2018 году по программе «Тебя ждут дома» к мирной жизни вернулись 148 бывших членов незаконных вооруженных формирований. Цель программы — возвращение на подконтрольную правительству Украины территорию и освобождение от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях и которые не замешаны в убийствах, пытках и других тяжких преступлениях.