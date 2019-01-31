Лидер «желтых жилетов» хочет подать жалобу «о клевете» на главу МВД Франции

Париж, , 14:20 — REGNUM Один из лидеров движения «желтые жилеты» Эрик Друэ заявил о намерении подать жалобу «о клевете» на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, который ранее обвинил его в призыве к восстанию, сообщает Le Figaro.

«Это очень серьезные обвинения», — заявил Эрик Друе.

Мнение сторон расходятся в толковании заявления, призывающего к «беспрецедентному восстанию всеми необходимыми средствами», которое Эрик Друе сделал в социальной сети Facebook на прошлой неделе. По словам главы МВД Франции, это призыв к вооруженному восстанию, которое заслуживает судебного иска.

Лидер движения «желтые жилеты» Эрик Друэ признал, что выражение может «сбивать с толку», но в этом контексте он имел ввиду призыв к демонстрации.

Арестованный дважды с начала акций протеста «желтых жилетов» Эрик Друэ вызывается 15 февраля в уголовный суд Парижа по обвинению в организации несанкционированных демонстраций, а затем 5 июня — за ношение запрещенного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер потребовал судебного преследования для лидера «жёлтых жилетов» Эрика Друэ.

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