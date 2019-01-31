Украина находится на правильном пути — спецпредставитель США

Киев, , 14:19 — REGNUM Успехи постмайданной Украины затмевают собой всё, что было сделано в предыдущие годы независимости, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью, сообщил 30 января канал «Прямой».

"В вопросе укрепления национальной идентичности Украины, во внедрении реформ, которые уже привели к росту экономики, за последние четыре года после майдана, во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия», — отметил Волкер.

Он также отметил, что жители Украины имеют право требовать, чтобы их страна была богатой, честной, справедливой и предсказуемой.

«Если посмотреть на всю историю Украины, это государство, наконец, постепенно движется в правильном направлении», — подытожил спецпредставитель США.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года более 80% жителей Украины признали нынешний курс страны неправильным. Ранее такое мнение разделяло 76% населения Украины, следовательно, ситуация продолжает усугубляться.

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