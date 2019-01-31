Москва, , 14:19 — REGNUM Украинские депутаты не являются главными интересантами в использовании сепаратистских настроений внутри России. Об этом заявил политолог Семён Уралов корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, возглавляющая внешнеполитический комитет Верховной Рады депутат Анна Гопко заявила, что Украина поддерживает «коренные народы России». По сути, под этими словами кроется поддержка сепаратизма.

«Обратить внимание на это заявление стоит в любом случае. Украинские депутаты являются проводниками интересов более глобальных игроков, Евросоюза и США. У них стоит цель — расчленение России. То есть Гопко озвучила чужой проект, в котором она в лучшем случае участвует лишь как менеджер», — считает Уралов.

По мнению эксперта, сепаратистская карта может «сыграть» вместе с темой социального протеста.

«Надо вместе рассматривать и ухудшение социального положения, и тему сепаратизма. Против СССР это тоже использовали вместе», — напомнил политолог.

А вот конкретные действия в поддержку сепаратизма могут быть разные: это могут быть террористические акты, а могут — действия в сфере культуры, сказал Уралов.

Напомним, 28 января 2019 года депутат Верховной рады Анна Гопко призвала быть готовыми к «краху кремлевского режима» и поддержке «коренных народов России» в этой ситуации. «Мы должны посылать этим народам четкий сигнал, что Украина прошла свой путь свободы, и мы будем их поддерживать», — заявила депутат.

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