Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова — Песков

Москва, , 14:07 — REGNUM Владимир Путин знал о предстоящих оперативных действиях по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Арашукову предъявили серьезные обвинения, в которых разберется следствие, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент был в курсе задержания до того, как оно произошло», — сказал Песков.

Он отметил, что «будет вестись следствие, за которым последует суд», а «больше сказать пока нечего».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января представитель от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков был задержан прямо в заде заседаний Совфеда. Ему предъявлены обвинения в убийствах, участии в организованном преступном сообществе и давлении на свидетелей.

Читайте также: В зале заседания Совфеда арестован Рауф Арашуков