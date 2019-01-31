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Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова — Песков

Политика

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал задержание сенатора от Карачаево-Черкесии

Москва, 31 января 2019, 14:07 — REGNUM  Владимир Путин знал о предстоящих оперативных действиях по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Арашукову предъявили серьезные обвинения, в которых разберется следствие, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент был в курсе задержания до того, как оно произошло», — сказал Песков.

Он отметил, что «будет вестись следствие, за которым последует суд», а «больше сказать пока нечего».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января представитель от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков был задержан прямо в заде заседаний Совфеда. Ему предъявлены обвинения в убийствах, участии в организованном преступном сообществе и давлении на свидетелей.

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Дела семьи Арашуковых
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