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В чем искать русский ответ на венесуэльский вызов?

Политика

Вашингтон опять перекраивает Латинскую Америку

В чем искать русский ответ на венесуэльский вызов?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Режим

Москва, 1 февраля 2019, 03:03 — REGNUM  Венесуэла под руководством Николаса Мадуро раскололась на клан «особо приближенных», начавший безудержно обогащаться, и всех остальных ‑ и такая ситуация не могла не привести к социальному взрыву. О том, какой отреагировать был бы для России самым мудрым, задается вопросом автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Простая последовательность событий «злой тиран — народное восстание — торжество демократии» грозит накрыть теперь и Венесуэлу. Как это было на Украине, всем очевидно, — правда, Мадуро отличает от Януковича личная храбрость, позволившая ему организовать оборону, но долгие осады «мирового сообщества» ломали и не такие укрепления. Тем более, что на противоположной стороне — не абстрактная оппозиция «за всё хорошее», а вполне конкретное вмешательство США, имеющих давний опыт перемешивания Латинской Америки в своих целях.

Россия не может и не должна очертя голову бросаться защищать запутавшегося во внутриполитических вопросах и экономике Мадуро, тем не менее, штатовский способ действий по всему миру должен найти адекватный ответ. России для этого нужно не так уж и много, достаточно вспомнить те времена, когда именно она была моральным авторитетом для большинства людей в мире.

Читайте статью Венесуэла: отложенный game over и другие публикации Платона Беседина.

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