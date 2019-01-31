Гуайдо не сомневается в готовности ЕС выполнить ультиматум Мадуро

Каракас, , 14:01 — REGNUM Страны Евросоюза не откажутся от своих слов и выполнят ультиматум, предъявленный действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Такую уверенность в интервью испанскому изданию Pais высказал спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

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«Я считаю, что это твёрдая позиция, и в ближайшие дни ультиматум, который является основой для некоторых других важных для нас, как венесуэльцев, действий, будет выполнен», — заявил самопровозглашённый глава государства.

Оппозиционер подчеркнул важность для страны в первую очередь признать парламент и конституцию Венесуэлы. Он также поблагодарил страны Евросоюза, присоединившиеся к ультиматуму, за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января практически одновременно президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц выставили ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Они заявили, что спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо будет признан легитимным главой государства, если Мадуро в течение восьми ближайших дней не объявит в стране новые выборы, «демократические, чистые и транспарентные».

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Напомним, на фоне начавшихся 21 января в Венесуэле массовых протестов против действующего и законно избранного президента Николаса Мадуро, оппозиционер, спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран (на сегодняшний день из более 60) поспешили заявить о его признании в качестве руководителя республики. При этом Россия в качестве законного президента поддержала Мадуро.

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