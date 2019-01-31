О планах Украины развалить России: «Гопко надавила на больную мозоль»

Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM Заявление руководителя комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анны Гопко о том, что Украина будет раскалывать Россию изнутри, актуализируя национальный вопрос, и смешное, и грустное одновременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх.

По его словам, смешно то, что на Украине своих внутренних проблем и вопросов, требующих решения, более чем достаточно, начиная от состояния экономики до, если уж конкретизировать в заявленной теме, русинов в Закарпатье, мечтающих о собственной автономии или государственности.

«Посему, разваливать Россию украинскому парламентарию вряд ли удастся, ещё хотя бы и потому, что её заявление я всё же рассматриваю как личное необдуманное высказывание, нежели позицию государства Украина. Для серьёзного восприятия такого заявления веса председателя комитета Верховной рады явно недостаточно», — сказал политик.

При этом, по его словам, Гопко надавила на больную мозоль и нужно признать, что национальный вопрос в России сегодня находится «как бы в подвешенном состоянии». При этом лишний раз эту тему у нас стараются не поднимать, действуя по принципу не буди лиха, пока тихо.

«На самом деле в сегодняшней России по сути нет концепции межнациональных отношений с идеологическим обоснованием, а правовое закрепление этого вопроса в Основном законе и в российском законодательстве противоречиво и не соответствует фактическому положению вещей. Отказавшись с распадом СССР от социалистического интернационализма, нивелируюшего национальную принадлежность ради великой борьбы трудящихся с буржуазией и мировым империализмом, новая российская государственность в своей Конституции закрепила, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ, заложив тем самым главное существенное противоречие в фундамент нового государства в котором проживают разные народы, включая малочисленные. Противоречие состоит в том, что, если нацию воспринимать не в этническим смысле, а в политическом, светском, то по сути речь идёт о политической нации, то есть государстве. А раз это государство многонациональное, то речь идёт о союзе национальных государств (все наши национальные республики подходят под это определение)», — сказал политик.

«По сути такая конструкция — это конфедерация, а по нашей Конституции федерация, но фактически по сложившемуся положению вещей, мы имеем унитарное государство. При этом, очевидно, что мы не можем иначе нежели в политическом и светском смысле понимать конституционнное «многонациональный народ», ибо толкование этой формулировки в этническом смысле означало бы отрицание всех национальностей проживающих на территории России и замену их одной российской национальностью. Именно непонимание этого очевидного противоречия и приводит к тому что сегодня раздаются предложения объявить о некоем российском народе или российской национальности», — продолжил Евгений Артюх.

По его словам, недостаточная концептуальная проработка данного вопроса при разработке и принятии российской Конституции в 1993 году фактически привела тогда к сепаратистским настроениям в национальных республиках. Желание национальных республик взять суверенитета сколько захотелось привело к долгому урегулированию отношений с Татарией и войне в Чечне. Политик полагает, что и сегодня этот вопрос в России остаётся открытым, и именно в это слабое звено пытается бить дама-парламентарий с Украины.

Евгений Артюх также напомнил о том, что в 2012 году в одной из своих предвыборных статей Владимир Путин, противопоставляя российский подход западному мультикультурализму и ассимиляции, писал, что историческая Россия — не этническое государство и не американский «плавильный котел», где, в общем-то, все так или иначе — мигранты. Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство.

«Пожалуй, но я считаю, сегодня эта, возможно, наиболее правильная или единственно возможная модель существования России находится в противоречии с унитарным характером того государства, которое мы имеем, государством в котором не может идти речи о равном союзе государственных образований, включая национальные, которые у нас сегодня называются субъектами федерации. Проявлениями этого унитарного государства является жесткая вертикаль управления, перекос правотворческих функций и полномочий в сторону федерации в ущерб самостоятельности субъектов, фактическое отсутствие самоуправления на муниципальном уровне и вмешательство государства в его компетенцию, перекос в межбюджетных отношениях в пользу федерации и, как следствие — экономические трудности, упадок регионов и отток населения из них. Все это не может не вызывать недовольства в субъектах федерации и в первую очередь в национальных республиках, где растут сепаратистские настроения», — считает политик.

«Эти настроения подогреваются и конкретными фактами. Конфликт, например вокруг изучения татарского языка в Татарстане при наличии конституционной нормы о свободе изучения и распространения национальных языков и возможности национальным республикам устанавливать свои национальные языки и в качестве государственных наряду с русским. Неодинаковое отношение федерального центра к субъектам федерации и национальным республикам, выражающееся в том, что на глазах у всей страны отдельные республики буквально накачиваются деньгами, а иные в роли бедных родственников остаются в роли вечных просителей. Мне, например, непонятно как Якутия, обладающая богатейшими природными ресурсами, составляющая в бюджет в том числе золото и алмазы, в течение многих лет не смогла добиться строительства онкологического центра, столь необходимого в связи с повышенной заболеваемостью раком в этой республике. И таких примеров достаточно, и все они лишь свидетельствуют о том, что проблема межнациональных отношений и государственности национальных республик сегодня может служить миной замедленного действия под всем фундаментом российской государственности», — продолжил Евгений Артюх.

По его словам, выход из такой ситуации есть. Он предлагает обратиться к опыту создания и деятельности Европейского союза.

«На наших глазах сегодня в Европе реализуется глобальный геополитический интеграционные проект, в котором европейские нации объединились в подлинно многонациональный народ Европы. Именно по причине отсутствия аналогичной эффективной модели интеграции в Союзе ССР, нуждающемся в модернизации после Второй мировой войны, Союз рухнул. Задача России не повторить эту судьбу, а выработать и реализовать такую эффективную модель интеграции, чтобы строить на просторах исторической России «полиэтническую цивилизацию» — подлинный многонациональный народ как союз политических наций — государств. Пока в этом направлении больше проблем, отчего тревожно и будущее российской государственности представляется весьма смутным», — считает Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интервью украинскому изданию «День» Анна Гопко заявила о том, что Украина будет раскалывать Россию изнутри, актуализируя национальный вопрос. В качестве мишеней она назвала Кубань, республики Поволжья, Туву, Кавказ и Карелию.