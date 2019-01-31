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Летавший в Венесуэлу российский самолет вернулся в Москву — СМИ

Политика

Что или кого доставил вернувшийся из Каракаса самолет, не сообщается

Москва, 31 января 2019, 13:53 — REGNUM  Вылетевший 28 января из Москвы в столицу Венесуэлы самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines вернулся из Каракаса в аэропорт Внуково, сообщает 31 января РБК.

Отмечается, что лайнер вылетел в Москву из Каракаса 30 января и в 11:20 мск 31 января приземлился во «Внуково». Факт возвращения воздушного судна также подтверждают данные сервиса трекинга FlightRadar24.

Вместе с тем, что или кого доставил вернувшийся из Каракаса самолет, не сообщается.

Напомним, ранее Национальная ассамблея Венесуэлы, состоящей в основном из противников действующего президента Николаса Мадуро, сообщила, что Россия якобы пытается вывезти из страны хранящееся в национальном банке золото. В Москве подчеркнули, что подобные заявления не имею под собой оснований.

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