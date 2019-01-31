Президенту не докладывали о деле общественницы Шевченко

Москва, , 13:52 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не был поставлен в известность о деле активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Об этом 31 января сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что ситуация с Шевченко не находится в поле внимания главы государства. На вопрос о том, докладывали ли Путину об этом деле, представитель Кремля ответил отрицательно.

23 января члена федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко поместили под домашний арест до 17 марта. Она является фигурантом уголовного дела о деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК РФ). 31 января стало известно, что 17-летняя дочь Шевченко скончалась в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также сообщил, что Путин заранее знал о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. 30 января сенатору предъявили обвинения в тяжелых преступлениях и заключили под стражу.

Читайте также: В Кремле отвергли возможность встречи Путина с представителем NRA

А также: Песков: Путин был осведомлен о задержании сенатора Арашукова