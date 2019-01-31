В Кремле прокомментировали жалобу Мюллера на утечку данных

Москва, , 13:45 — REGNUM В Кремле ничего не знают об обстоятельствах якобы имевшей место утечке данных расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего дело о «российском вмешательстве» в американские выборы президента в 2016 году. Об этом заявил 31 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, заслуживающая внимания информация по этому вопросу еще не появлялась в открытых источниках.

«Нам ничего об этом не известно. В открытых источниках мы пока не видели заслуживающих внимание материалов», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Роберт Мюллер заявил, что утечка материалов расследования его команды привела к попыткам дискредитировать сам процесс следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее стало известно, что ведущий «российское дело» спецпрокурор США Роберт Мюллер, попросил суд отклонить ходатайство компании Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLC о раскрытии улик, поскольку это может повредить расследованию.

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