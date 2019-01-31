Битва за власть в ульяновском городе: губернатор судится, КПРФ пишет Путину

Ульяновск, , 13:44 — REGNUM В Димитровграде, который является вторым по величине городом в Ульяновской области, продолжается политический скандал в связи с избранием мэра города. В него оказался втянут губернатор Сергей Морозов, на ситуацию отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, направив к президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить «дезорганизации работы» органов местного самоуправления. В муниципалитете продолжают выяснять, кто главный, при этом развернувшаяся политическая война принимает всё более сомнительные формы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Точкой отсчёта стало избрание главы Димитровграда. На этот пост претендовали десять человек. Согласно уставу Димитровграда глава города избирается депутатами из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. 18 января на заседании конкурсной комиссии ни один из претендентов не набрал необходимого количества голосов. Тем не менее, 23 января на внеочередном заседании гордумы депутаты заслушали программы нескольких кандидатов.

«23 января на внеочередном заседании городской Думы избран глава города Димитровграда. Им стал Павел Леонидович Архипов. За его кандидатуру проголосовали 25 депутатов из 28 присутствовавших», — говорится в скупом сообщении на сайте местного парламента.

По данным местных СМИ, Павел Архипов является бизнесменом, не состоит в политической партии, числится временно неработающим. В свой первый рабочий день, 24 января, Архипов назначил заместителей и отстранил Алексея Гадальшина от временного исполнения обязанностей главы. Последний отказался передавать документы и печать, выехав в Ульяновск.

С решением парламента не согласился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, подав в городской суд Димитровграда административный иск с требованием отменить принятое депутатами кадровое решение. Ответчиком по делу выступила городская Дума Димитровграда. В документах отмечается, что Морозов считает принятое депутатами решение о назначении на пост сити-менеджера Павла Архипова «незаконным, принятым в нарушение установленной законодательством процедуры». Глава региона ссылается на протокол конкурсной комиссии от 18 января, согласно которому «ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов членов конкурсной комиссии для признания кандидатом на должность главы города Димитровграда». Поэтому ни одна из кандидатур «не может быть вынесена на рассмотрение» парламента.

«Допущенные грубейшие нарушения федерального и областного законодательства, а также устава города и иных нормативных правовых актов муниципального образования «город Димитровград» являются существенными, подрывают доверие населения к власти, его веру в закон», — приводится, в частности, пояснения в заявлении губернатора Сергея Морозова.

На сайте димитровградского парламента поясняется, что 18 января на заседании конкурсной комиссии «ни одна из кандидатур не набрала достаточного количества голосов для признания кандидатом» на замещение должности главы Димитровграда.

«В соответствии с порядком проведения конкурса решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При этом в отношении пяти кандидатур голоса членов конкурсной комиссии разделились поровну. Ситуацию мог бы решить голос председателя конкурсной комиссии, но он и на этом заседании выбран не был. Члены конкурсной комиссии, представляющие городскую Думу города Димитровграда, настаивали на том, чтобы пять участников конкурса, за которых проголосовала половина членов конкурсной комиссии, были представлены на рассмотрение городской Думы. Но поскольку такого решения принято не было, депутаты воспользуются своим правом высказать в письменной форме особое мнение, которое будет приложено к протоколу заседания и будет доведено до сведения городской Думы», — говорилось в сообщении парламента 18 января.

Несмотря на то, что ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов, на внеочередном заседании парламента были заслушаны программы кандидатов и избрали главой города Павла Архипова.

25 января городской суд по иску губернатора наложил обеспечительные меры — решение Думы, на основании которого мэром избран Павел Архипов, приостановлено. Здесь примечательна и хронология судебных событий 25 января: в 11:00 часов исковое заявление было зарегистрировано, в 13:25 часов передано судье, в 14:05 заявление принято к производству, в 14:05 вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству. О принятом судебном решении на сайте не сообщается.

Отметим, что иск об отмене выборов мэра подали также два претендента на пост — Алексей Гадальшин и Сергей Терентьев. На период рассмотрения иска в суда к исполнению обязанностей главы города с 28 января вернулся Алексей Гадальшин, который ранее был исполняющим обязанности мэра Димитровграда.

30 января депутаты-коммунисты провели встречу с населением и митинг с требованием отставки губернатора. Затем посыпались сообщения в местной прессе о том, несколько кабинетов в администрации города оказались опечатаны и недоступны для и.о. главы Димитровграда Алексея Гадальшина.

Политический скандал усилило обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить «дезорганизации работы» органов местного самоуправления.

«Действия губернатора Ульяновской области прямо нарушают законодательство РФ, которое не предоставляет каких-либо исключительных и дополнительных прав высшему должностному лицу субъекта РФ, связанных с избранием главы города», — говорится, в частности, в обращении Зюганова.

В КПРФ считают, что события в Димитровграде «развивались по рейдерскому сценарию и были продиктованы явно из правительства Ульяновской области, Морозов и его команда пошли ва-банк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Димитровграде действует одноглавая модель управления: мэр руководит администрацией и избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Ранее на выборах в парламент Димитровграда КПРФ получила 26 мандатов из 30 мандатов.